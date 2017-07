Juve, Inter, Milan e Co. Oltre 250 milioni di esuberi in A

Bonucci, Borja Valero, Douglas Costa, Ounas, Defrel… a scaldare i cuori dei tifosi delle Big 5 italiane ci proveranno sicuramente i nuovi arrivati, vogliosi di dimostrare sul campo il valore già espresso in sede di mercato. Oltre ai nuovi innesti però, ora in casa Milan, Inter, Juve, Napoli e Roma è tempo di pensare anche alle cessioni, movimenti in uscita importantissimi per regalare ai vari club tesoretti fondamentali per lanciare l’assalto agli ultimi obiettivi di calciomercato. Tanti i giocatori in esubero presenti nei maggiori cinque club italiani, un gruppo di calciatori dal valore totale di circa 250 milioni di euro. Ecco in dettaglio la lista dei possibili partenti…