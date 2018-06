Andrea Favilli fa gola a mezza Serie A. Il centravanti pisano di proprietà della Juventus (che l’ha acquistato per 7 milioni dall’Ascoli) è stato richiesto da ben quattro società della massima serie in prestito ai bianconeri. Sul centravanti dell’under 21 fa gola a Spal, Chievo, Empoli e Genoa, ma la Juve non ha fretta. Allegri lo valuterà nel ritiro pre-campionato prima di dare il via libera alla cessione seppur a titolo temporaneo.