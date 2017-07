Lazio, per Kishna è duello Benevento-Verona

Anche il Verona ci prova per Ricardo Kishna. L’esterno olandese partirà in prestito dalla Lazio e piace al presidente Setti. Lotito da una settimana ha trovato l’accordo con il Benevento che pagherebbe 800mila euro sul 1,1 milioni che percepisce l’ex Aiax. Il classe 1995 e il suo agente Mino Raiola, però, non hanno ancora sciolto le riserve e così i gialloblù sono entrati in lizza per accaparrarselo.