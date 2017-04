Lo United a Lazio-Napoli: fari puntati su Mertens e Milinkovic-Savic

Non è passata inosservata ieri sera la presenza in tribuna all’Olimpico di un emissario del Manchester United. Lazio-Napoli è stata infatti l’occasione per lo 007 dei Red Devils di studiare dal vivo due obiettivi di mercato del club allenato da Josè Mourinho, ovvero l’attaccante Dries Mertens (in scadenza col Napoli nel 2018) e il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Lo United è pronto a entrare in azione, con il folletto belga del Napoli obiettivo concreto per l’estate.