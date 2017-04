Mantova, magic-moment per Sodinha: diventerà papà e piace in Serie A

Momento d’oro a livello personale per Felipe Sodinha. Gli eccessi a base di vodka e whisky appartengono al passato. Così come le 1200 donne conquistate sono ormai preostoria. Da un anno nel cuore del fantasista brasiliano c’è solo la connazionale Rosangela che nei prossimi mesi lo renderà padre per la prima volta. Oltre 15 kg smaltiti per ritrovare la forma perfetta e in campo giocate sublimi che stanno spingendo il Mantova verso la salvezza. Una rinascita che non è passata inosservata, tanto che Pescara e Bologna (lo girerebbe in prestito a un club amico di B) hanno già avviati i contatti con l’agente del trequartista, Roberto Giacometti, in vista della prossima stagione.