Marotta e la nuova sede del mercato: “Al Melià per innovare. Altri eventi allo studio”

E’ stato siglato qualche minuto fa all’Hotel Melià l’accordo per la nuova sede della sessione estiva del calciomercato che quest’anno si terrà gli ultimi tre giorni di agosto nell’hotel in zona San Siro. Per il via libera c’erano il presidente dell’Adise Beppe Marotta, il vice presidente Claudio Molinari e Fulvio Catellani in rappresentanza della Made in Sport, la società che curerà l’organizzazione dell’evento. Marotta ha dichiarato, a margine dell’evento, come presidente dell’Adise: “La nuova location è un’occasione positiva per innovare e confrontarsi tra club e con la stampa. Salutiamo con favore l’accordo col Melià. Anche altri eventi collaterali possono favorire la crescita e il miglioramento”.

INIZIATIVE Oltre alla classica sessione estiva di fine mercato sono infatti allo studio altri eventi come un workshop con tutti i club di Serie A e una serata in cui parte dei proventi saranno devoluti alla Fondazione Borgonovo.