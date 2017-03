Morata-Chelsea si può! E la fidanzata cerca casa a Londra…

In estate le strade di Alvaro Morata e del Real Madrid si separeranno. Troppe panchine e quasi mai la fiducia di Zidane come titolare: questi i fattori alla base della decisione di lasciare i Blancos da parte della punta. Nel suo futuro potrebbe esserci il Chelsea: Antonio Conte é un grande estimatore del centravanti spagnolo, che volle fortemente alla Juventus tre anni fa. Secondo i colleghi inglesi del Sun la trattativa sarebbe già ben avviata. Tanto che la compagna di Morata, l’italiana Alice Campello, starebbe già cercando casa a Londra per il loro nido d’amore…