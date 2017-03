Pepito Rossi-Celta Vigo sarà addio. Ci pensano Lazio e Genoa

Occasione Pepito per l’estate. L’avventura al Celta Vigo di Giuseppe Rossi è ai titoli di coda e a fine campionato e la parti si diranno addio. Possibile un ritorno in Serie A per l’attaccante italo-americano che ha cancellato i tormenti fisici legati agli infortuni ed è tornato al top della condizione. Lazio e Genoa per la prossima stagione ci stanno facendo già più di un pensierino…