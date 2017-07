Roger Guedes può sbarcare in Italia. Il craque del Palmeiras fa gola a Sampdoria e Atalanta che sono in pressing sul funambolo classe 1996. Una operazione che potrebbe andare in porto in sinergia con un grande club, ovvero l’Inter di Suning che nella scorsa sessione di mercato aveva provato a portare Guedes in Cina allo Jiangsu.