Samp: il nome nuovo per la difesa è Colley

La Sampdoria è ancora a caccia di un centrale difensivo per sostituire Skriniar, il nome nuovo di queste ultime ore è quello di Colley, giocatore del Genk di 24 anni che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza. L’offerta del club blucerchiato è di 5,5 milioni e si conta di poter chiudere per una cifra intorno ai 6/ 6,5 milioni.

Il primo obiettivo per la difesa era Ferrari del Sassuolo, ma le pretese elevate dei neroverdi (10 milioni) hanno portato alla virata verso Colley, tuttavia anche la pista che porta al difensore che ha giocato in prestito al Crotone nell’ultima stagione, resta viva.

Per l’attacco Osti sta lavorando per portare a Genova Luciano Vietto, 23enne attaccante argentino di proprietà dell’Atletico Madrid, per regalare a Giampaolo un grande colpo in attacco dopo l’addio di Muriel.