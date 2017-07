In casa Samp si prepara il doppio colpo in difesa. Sta per arrivare il sì al trasferimento di Jorgè Merè, centrale spagnolo dello Sporting Gijòn, mentre si conta di chiudere anche per Omar Colley del Genk, l’offerta dei blucerchiati è di 6,5 milioni. A centrocampo quella che inizialmente sembrava una “pazza idea” e cioè quella di portare Wilshere a Genova, resta ancora viva.