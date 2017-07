Sassuolo: preso Goldaniga, sogno Pavoletti

Continuano le trattative negli hotel di Milano. In questo weekend la squadra più attiva è certamente il Sassuolo che ha preso Goldaniga dal Palermo, per lui firma su un contratto quinquennale, ai rosanero 4 milioni. Per l’attacco si fa largo l’idea di riportare in Emilia Pavoletti, per l’attaccante che non trova spazio a Napoli c’è il nodo ingaggio da sciogliere. Si continua a seguire il portiere Marson del Palermo. così come Favilli, attaccante in forza all’Ascoli di proprietà della Juve.