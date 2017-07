Spal: preso Meret, si allontana Hernani

Dopo il rinnovo fino al 2022 con l’Udinese, è stato trovato l’accordo per il prestito alla Spal, Alex Meret torna a Ferrara in prestito e lotterà con i suoi compagni per la salvezza. L’annuncio verrà dato lunedì, con lui anche Petrovic, un altro “millenials” in Serie A, il classe 2000 è stato prelevato dal Rijeka. Per la mediana la Spal ha smesso di seguire Hernani dello Zenit a causa dei costi troppo elevati dell’operazione.