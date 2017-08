Tentativo (a vuoto) del Brighton per Jovetic e Skorupski

Ha provato a fare shopping in Serie A in questi giorni il neopromosso Brighton. La formazione inglese di Premier League è alla ricerca di una punta e di un portiere. Tentativi effettuati per Steven Jovetic e Lukas Skorupski, respinti da entrambi i calciatori. Con buona pace delle due società che avrebbero potuto monetizzare parecchio: per l’interista gli inglesi erano pronti a investire 16 milioni, mentre per il portiere romanista era in programma un’offerta da 8 milioni.