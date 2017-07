Top 11 Raiola vs Top 11 Mendes: chi è il vero Re del Calciomercato?

Ricchi e potenti, i veri re del calciomercato del nuovo millennio sono i procuratori, più che i calciatori stessi, uomini capaci di spostare i propri assistiti da un top club all’altro costringendo i presidenti di turno a sborsare (spesso) cifre folli per regalare nuovi gioielli alle proprie tifoserie. I padroni del settore sono sicuramente il sempre discusso Mino Raiola e il taciturno Jorge Mendes, veri e propri “uomini-azienda” capaci di sconvolgere il mercato moderno grazie a trattative multimilionarie. L’ormai prossimo approdo di Romelu Lukaku al Manchester United (stamattina i Red Devils hanno annunciato sui social l’accordo trovato con l’Everton, ndr), per la cifra monstre di 85 milioni di euro, si appresta ad essere il vero colpo dell’estate in terra inglese (e forse in Europa), proiettando Raiola alla conquista del titolo di “Re del Mercato 2017”, aspettando però le contromosse di quello che potrebbe essere visto come il suo alter ego, Jorge Mendes.

Mettendo a confronto questi due veri e propri colossi del mondo del calcio e provando a disegnare le loro migliori Top11, completate poi da panchine da sogno, il risultato è sicuramente interessante. Partendo da un 3-4-3 che vuole privilegiare il gioco offensivo, il Team Raiola e il Team Mendes si presentano come due club ricchi di talento in campo, oltre che di svariati milioni in banca…

TEAM RAIOLA:



PANCHINA RAIOLA: Romero, Salamon, Tete, El Kaddouri, Mastour, Kean, Justin Kluivert.

Il Team Raiola può contare sulle parate di Gigio Donnarumma e sui gol di Zlatan Ibrahimovic, passato e futuro di un Milan che punta a tornare grande in Italia e in Europa. Il portierone rossonero, protagonista di quella che fino ad ora è stata la telenovela dell’estate, è pronto a porre la firma su un rinnovo di contatto da 6 milioni annui per le prossime quattro stagioni, impreziosito da una clausola di 75 milioni che in futuro potrebbe permettere al Milan una plusvalenza record, ricordando che stiamo parlando di un ragazzo appena maggiorenne e cresciuto nelle giovanili del club rossonero. Oltre alla fisicità di Ibrahimovic là davanti, Raiola può contare sulla rinascita di Mario Balotelli in quel di Nizza e sulla nuova avventura in maglia Red Devils di Romelu Lukaku, pronto a salutare l’Everton per la cifra monstre di 85 milioni di euro. A centrocampo Mino si affida alla classe di Paul Pogba, giocatore passato la scorsa estate per 105 milioni dalla Juve al Manchester United, cifra che gli ha permesso di stabilire il nuovo record per quanto riguarda il prezzo del cartellino di un calciatore, rendendo Raiola il vero Re del mercato 2016. Guardando al futuro il procuratore italiano punta forte sul bianconero Kean, sognando anche di recuperare quel giovane Mastour che solamente 3 anni fa aveva fatto innamorare i dirigenti milanisti con le sue giocate e il quale è invece finito per perdersi nei prestiti al Malaga e al Pec Zwolle, ritrovandosi oggi ad essere nella lista degli svincolati, al pari del “compagno di team” Ibrahimovic, alla verde età di 19 anni.

TEAM MENDES:



PANCHINA MENDES: Tiago Sa, Semedo, Garay, Andre Gomes, Ruben Neves, Falcao, Quaresma.

Il Team Mendes risponde invece con un mix di esperienza e spregiudicatezza, che hanno permesso (e permetteranno) al procuratore portoghese di affermarsi come un vero e proprio numero uno del settore per molti anni. La stella indiscussa del team è ovviamente il 4 volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, i cui mal di pancia in quel di Madrid hanno fatto tremare nelle ultime settimane i tifosi Blancos, facendo di contro sognare i supporters di Psg e Manchester United. Al fianco del portoghese, Jorge ha deciso di scommettere sul connazionale Andre Silva, fresco acquisto rossonero (arrivato dal Porto per 38 mln) al quale il Milan ha deciso di affidare il peso del proprio reparto offensivo, nonostante i soli 19 anni sulla carta d’identità. A centrocampo Mendes può poi schierare quell’Angel Di Maria diventato negli ultimi mesi il sogno proibito di Suning, il quale è pronto a fare follie pur di vedere il Fideo con la maglia nerazzurra indosso la prossima stagione. In difesa il neo acquisto del Besiktas Pepe è il giocatore di maggiore esperienza e solidità, mentre tra i pali il giovane Ederson (pagato 40 mln dal Manchester City al Benfica in questa sessione di mercato) si presenta come il portiere del futuro, al pari del rivale Donnarumma. Per gli anni che verranno Mendes punta poi forte sul 22enne Bernardo Silva, altro grande acquisto estivo del City di Guardiola (pagato 50 milioni al Monaco) e su Renato Sanches, giovane 19enne sbarcato al Bayern Monaco la scorsa estate per la cospicua cifra di 35 milioni di euro ma non ancora sbocciato sotto la guida di Carlo Ancelotti.