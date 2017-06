Il Toro blinda la porta con Sirigu. La Lazio punta su Borini. Rivoluzione viola: Borja e Kalinic verso l’addio

In casa viola tiene banco l’argomento cessioni. Dopo i primi colpi Victor Hugo e Bruno Gaspar ora Corvino è al lavoro in uscita. Al centro dell’attenzione c’è la vicenda Borja Valero: il regista spagnolo ha trovato un accordo con l’Inter e sembra arrivato al passo d’addio. Manca invece ancora l’intesa tra la Fiorentina e la società nerazzurra per la definizione dell’operazione.

CONFERMATI Tanti i nomi da cui potrà ripartire Pioli. A partire da Marco Sportiello tra i pali per arrivare ai difensori Tomovic e Astori sino al centrocampista Saponara. Intoccabile pure il gioiellino Federico Chiesa; da loro la Fiorentina proverà a ripartire per riconquistare l’Europa e aprire nuovo ciclo.

PARTENTI Sembra giunta ai titoli di coda l’avventura di Badelj, in scadenza nel 2018 e che ha rifiutato più volte il rinnovo. Sarà addio anche con Gonzalo Rodriguez, per il quale non c’è stata intesa per il prolungamento del contratto. Troppa la distanza tra la richiesta dell’argentino e l’offerta del club. Valigie già fatte anche per De Maio, Salcedo e Tello che non sono stati riscattati.

IN DUBBIO Diversi i nodi da sciogliere. Su tutti il futuro di Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi, per i quali le offerte non mancano. Il croato piace al Milan e all’Inter, con i rossoneri al momento in vantaggio. Comunque al momento le parti sono ancora distanti e serviranno dunque eventualmente altri incontri per trovare l’accordo. Mentre il fantasista non ha sciolto le riserve sull’offerta di Corvino per il rinnovo ed è nel mirino di Juve e Inter (bianconeri favoriti). I Viola non vorrebbero fare a meno neppure della mezzala Vecino, ma per l’Uruguayano c’è una clausola rescissoria da 24 milioni valida sino al 10 luglio. Chi lo vuole dovrà farsi vivo in fretta…