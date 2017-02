Tutti pazzi per Tielemans: in lizza Atletico Madrid, PSG e Tottenham

In estate rischia di diventare uno dei gioielli più contesi d’Europa. A 20 anni ancora da compiere Youri Tielemans fa girare la testa ai dirigenti di mezza Europa. L’Atletico Madrid di Simeone è in pressing per anticipare tutti. Tottenham e PSG però non intendono mollare la presa per il talento dell’Anderlecht. Senza dimenticare gli estimatori di vecchia data come Wenger (Arsenal) e Paratici (Juventus) che potrebbero tornare alla carica. Base d’asta 30 milioni di euro.