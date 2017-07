Andrea Favilli potrebbe presto sbarcare in Serie A. Il centravanti della nazionale Italiana under 20 di proprietà dell’Ascoli (ma controllato dalla Juventus) fa gola a Chievo, Sampdoria e Udinese. Il salto nella massima serie per il classe 1997 appare scontato, in modo da conquistarsi un posto al sole per rientrare tra un anno nel giro juventino.