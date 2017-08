Valzer delle punte: da Pavoletti a Pazzini, da Matri a Iemmello…la fine del mercato si gioca in attacco

A una settimana dalla chiusura del mercato, il Sassuolo si prepara a dare inizio al valzer delle punte. Il ritorno di Pavoletti nel club neroverde porterebbe infatti alla doppia cessione di Iemmello e Matri, ormai pronti a firmare con Benevento e Parma, mentre a lasciare Verona potrebbe essere clamorosamente Giampaolo Pazzini, corteggiato da due club di Serie A.

UN VALZER PAVOLOSO Il Sassuolo è pronto a riaccogliere per la terza volta in Emilia Leonardo Pavoletti. Il giocatore ha già espresso la propria volontà di firmare per i neroverdi, avendo già raggiunto un accordo con il club di Squinzi, ma complicata rimane la trattativa con il Napoli. Il club partenopeo chiede infatti 2,5 milioni per il prestito del bomber ex Genoa e non è inoltre disposto a concedere aiuti sul ricco ingaggio di 1,8 milioni dell’attaccante toscano. Anche il Cagliari ha messo nel mirino la punta livornese, alla ricerca di un sostituto di Borriello, anche se al momento il club sardo non sembra disposto ad alimentare un’asta per l’attaccante del Napoli. Per questo motivo il d.s. dei rossoblù Giovanni Rossi sta seguendo altre piste come Djordjevic della Lazio e la costosa opzione che porta all’argentino Carrillo del Monaco. Suggestiva l’idea che porta invece a Giampaolo Pazzini, infastidito dalla panchina riservatagli da Pecchia nell’avvio di gara contro il Napoli alla prima di campionato. L’ex Milan e Inter, oltre che dal Cagliari, avrebbe ricevuto anche le avances del Sassuolo, pronto a rivoluzionare completamente il proprio reparto offensivo. Con Pavoletti e Pazzini possibili nuovi acquisti e il giovane Scamacca destinato ad essere promosso in prima squadra, i neroverdi si preparano infatti a lasciar partire Iemmello e Matri (bloccato fino a quando non sarà ufficiale l’arrivo di una nuova punta). L’ex Foggia è pronto a trasferirsi in Campania in prestito con diritto di riscatto, deciso ad aiutare il Benevento nell’impresa di rimanere in Serie A. Matri ha scelto invece Parma come prossima destinazione, forte di un accordo con i crociati per un triennale. Spaventato dal possibile addio di Pazzini, il Verona ha invece deciso di tutelarsi accelerando la trattativa con il Newcastle per Mitrovic. L’attaccante serbo è infatti in uscita dal club inglese e in giornata è prevista una chiamata da parte di Pecchia a Rafa Benitez per trovare un’intesa finale.