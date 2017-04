Venezia, si lavora al colpo Di Gennaro

Sarà un Venezia grandi firme anche in Serie B. La priorità riguarda il ruolo di regista: il primo colpo per l’estate potrebbe essere Davide Di Gennaro, in scadenza a giugno con il Cagliari e pupillo di Pippo Inzaghi sin dai tempi in cui si affacciava alla ribalta dei professionisti con il Milan. Perinetti conosce bene il classe 1988 per averlo avuto a Palermo e per accaparrarselo sarebbe pronto un triennale.