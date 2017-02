Vicenza, colpo Amelia per la porta

A Vicenza i Campioni del Mondo 2006 raddoppiano. Dopo Cristian Zaccardo i biancorossi hanno ingaggiato il portiere Marco Amelia. Per l’ex Milan (è stato il vice Abbiati dal 2010 al 2014) contratto sino al termine della stagione: in giornata atteso l’annuncio ufficiale che arriverà dopo le visite mediche che l’estremo difensore sosterrà tra pochi minuti. Per Amelia si tratta della seconda esperienza in B della carriera dopo quella agli inizi vissuta col Livorno nella stagione 2002/03. Dopo diversi mesi da svincolato il portiere nativo di Frascati torna così in pista: l’ultima esperienza ufficiale risale alla scorsa stagione col Chelsea, dove era stato voluto da Josè Mourinho per ricoprire il ruolo di terzo portiere.