Vicenza, tre club di A sulle tracce di Orlando

Francesco Orlando continua a stupire. Con il suo gol di oggi il talento brindisino ha permesso al Vicenza di strappare un punto prezioso sul campo del Cesena. Le doti del centrocampista classe 1996 non sono passate inosservate al piano di sopra. A gennaio il Vicenza ha rifiutato due offerte: l’Atalanta aveva offerto 1,5 milioni per portarlo in nerazzurro, mentre il Sassuolo 800mila ieri è una contropartita tecnica. Proposte che potrebbero tornare d’attualità, a cui sono pronte ad aggiungersi le avance del Genoa. Orlando è pronto a volare in Serie A. Prima però vuole salvare il Vicenza dalla retrocessione in Lega Pro…