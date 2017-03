West Ham, pronto un triennale per Zabaleta

Ormai ci siamo. In estate dopo nove anni Pablo Zabaleta e il Manchester City si diranno addio. Il terzino argentino, in passato cercato da Inter e Roma, in estate sarà svincolato, ma per il classe 1985 il futuro sembra già delineato. E ancora in Premier League: ai dettagli l’accordo triennale con il West Ham che intende piazzare un colpo di alto livello per puntare a riconquistare le posizioni che contano della classifica e la qualificazione alle coppe.