Carpi, Beretta sembra CR7 e fa tornare al successo la Castori Band. E il Milan sorride…

Una prodezza che sui social spopola già, tanto da indurre il web al paragone con sua maestà Cristiano Ronaldo. Giacomo Beretta si è caricato sulla spalle il Carpi, che grazie alla punta scuola Milan ha ritrovato la vittoria che mancava da ben sei gare. Beretta alla prima da titolare in biancorosso ha risposto presente. Prima propiziando il gol di Lasagna e poi con la rete da cineteca del successo. Doppio passo sul malcapitato Untersee e destro a giro che si è infilato all’incrocio dei pali. Il numero nove è pronto ad esplodere. Per la gioia del Milan proprietario del suo cartellino e che non ha smesso di credere in lui. I rossoneri l’avevano acquistato all’età di 17 anni dall’AlbinoLeffe per 1 milione di euro. Dopo un lungo apprendistato tra Lega Pro (Pavia e Lecce) e B (Pro Vercelli e Entella) a Carpi è arrivata l’occasione giusta per la punta varesina per esplodere definitivamente e recuperare il tempo perduto…