Chievo, occhi puntati su Malcore

Giancarlo Malcore é una delle rivelazioni dell’attuale Serie B. Sette reti finora per la punta del Carpi, sbarcata in estate in B dai dilettanti (Manfredonia). Nelle ultime settimane il Chievo ha inviato più volte i propri osservatori a seguire le prestazioni dal vivo del centravanti classe 1993. Il dopo Inglese (destinato al Napoli a gennaio o al più tardi a giugno) potrebbe arrivare dalla B…