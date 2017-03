Il Pontedera si affida ai gol di Santini per la salvezza: la punta in estate volerà al Carpi

Dopo Lasagna, Mastroianni e Carletti il Carpi è pronto a pescare ancora nelle categorie inferiori. In estate sbarcherà in biancorosso la punta Claudio Santini, una delle rivelazioni dell’attuale Lega Pro. 10 reti sinora con il Pontedera per l’attaccante toscano di Bagno a Ripoli. Esploso l’anno scorso in D con il Montevarchi, dove ha segnato 21 reti, Santini si è confermato anche nei professionisti. Il Carpi se l’è già assicurato per la prossima stagione, anticipando la concorrenza di diversi club di B (Latina e Pisa). Per Santini la sfida da raccogliere é di quelle stimolanti: l’eredità di Kevin Lasagna che volerà all’Udinese.