Chievo, duello con l’Empoli per Nicastro. Si trattano Duarte e Grassi mentre Festa è in uscita

Il Chievo tratta Duarte, esterno dell’Espanyol, e Grassi dell’Atalanta, sul quale però c’è da contrastare la concorrenza dell’Empoli. Per l’attacco piacciono Ciano del Cesena e Nicastro del Pescara (attualmente in prestito al Perugia) ma anche in questo caso il Chievo dovrà battere l’Empoli, interessato a portare l’attaccante di Campofranco in toscana. In uscita Festa andrà alla Spal.