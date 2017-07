Chievo: chiuso l’affare Pucciarelli, si pensa alla difesa. Piacciono Struna e Biraghi

Il Chievo regala un nuovo rinforzo per l’attacco al tecnico Maran. E’ stato chiuso ieri infatti l’accordo per Pucciarelli, con un esborso sui 4 milioni per l’Empoli. Nelle prossime ore sono attese visite e firma della punta (triennale). Ora i gialloblù cercano un esterno come Seck (Roma, c’è anche il Crotone) mentre per la difesa si valutano sempre Struna (Palermo) e Biraghi (Pescara).