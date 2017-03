Chievo, contatti con il ds del Novara Domenico Teti. Piace a Campedelli per il dopo Nember

Dopo le candidature di alcuni direttori sportivi di Serie B come Marchetti del Cittadella e Giaretta dell’Ascoli, il Chievo Verona continua la ricerca del nuovo ds e in questa settimana sono arrivati i primi contatti tra i veneti e Domenico Teti, direttore sportivo del Novara. Teti è un direttore abile nel mettere a segno anche operazioni internazionali , aspetto che molto piace a Campedelli, e per questo motivo il suo profilo potrebbe essere quello giusto per sostituire Luca Nember, ex ds del Chievo che a febbraio ha lasciato in maniera quanto meno inaspettata il club veronese. Per ora si parla solamente di contatti, con nulla è ancora da considerarsi ancora come definitivo.