Chievo, dopo Rigione ecco Paloschi-Garritano. Piace Seck

Nuovo colpo in casa dei veneti: arriva dal Cesena il difensore Rigione, che ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno. Sempre dal Cesena è quasi chiusa la trattativa per Garritano, per l’attacco si aspetta la firma di Paloschi (Atalanta), offerto Galabinov (Novara) che non scalda. Continua pure l’affare Coronado (Trapani), per la difesa piace il giovane Seck (Roma).