Chievo, in arrivo Zampano dal Pescara

Il Chievo stringe per chiudere l’ingaggio del terzino Francesco Zampano. I gialloblù sono pronti a chiudere l’acquisto del laterale classe 1993 dal Pescara con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Operazione da circa 2 milioni di euro. Per il calciatore pronto un quadriennale. Con l’arrivo di Zampano il Chievo potrebbe dare il via libera alla cessione di Nicolas Frey, cercato da Lugano e Cesena: elvetici favoriti.