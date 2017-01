Ancora a secco sul fronte arrivi, il Chievo ha bisogno di una punta: in questo senso, incessante il lavoro del d.s. Nember che vuole regalare un attaccante a Maran. Tre i nomi più caldi: in vantaggio c’è il laziale Kishna ma occhio anche a Gakpé del Genoa, per il quale è saltato l’accordo con il Crotone, e alla sorpresa Caicedo dell’Espanyol.