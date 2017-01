Chievo, nuovo affondo per Paloschi. Il Palermo la spunta nella corsa a Gnoukouri?

Il Chievo prova a rafforzarsi alla vigilia del week end di campionato. I gialloblù faranno un nuovo tentativo con l’Atalanta per sbloccare l’affare Paloschi in prestito ma i nerazzurri con questa formula non sono disponibili a chiudere l’affare. La prima alternativa per l’attacco resta l’argentino Araujo del Las Palmas. Per il centrocampo contatti avanzati col Bari per il classe ’97 Castrovilli (mentre al club pugliese è già andato Floro Flores) talento utile, ma a partire da giugno. Invece su Gnoukuri il Palermo oggi potrebbe spuntarla sui gialloblù nella corsa al centrocampista.