Chievo, oggi incontro col Torino per Castro. Pronto il rilancio granata: la situazione

Asse bollente tra il Chievo e il Torino. I granata non mollano Lucas Castro e oggi incontreranno i dirigenti gialloblù. L’idea dei dirigenti del Toro è di rilanciare oltre i 5 milioni di euro già messi sul piatto per l’argentino ex-Catania, ma i clivensi non cedono per ora. Intanto Maran aspetta rinforzi in attacco: nuovo tentativo per Paloschi, rimandato al mittente dall’Atalanta che ha rifiutato la proposta di prestito. Si monitora Sergio Araujo, attaccante del Las Palmas, che è la prima alternativa al numero 43. In difesa vicino il colpo in prospettiva: D’Elia, terzino in forza al Vicenza, può essere bloccato per giugno.