Chievo, per la fascia si punta D’Elia mentre in attacco piace Nicastro. Complicato l’arrivo di Grassi

Il Chievo per la fascia sinistra piomba su D’Elia del Vicenza, uno dei migliori esterni mancini della B. Sullo sfondo valida la candidatura anche di Duarte (Espanyol). In mezzo piace Grassi (l’Atalanta però non lo libera e sul giocatore c’è l’Empoli). Se parte Floro Flores (piace al Pescara), in avanti occhi puntati su Nicastro (Perugia, su di lui anche l’Empoli) e Ciano (Cesena). Miranda torna all’Independiente Sante Fe.