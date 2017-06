Chievo, preso Rigione. Niente rinnovo per Spolli e Izco

Il Chievo cambia pelle e prova a svecchiare l’organico: in arrivo il centrale Michele Rigione dal Cesena (firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno) che in cambio otterrà il terzino destro Raffaele Pucino. Niente rinnovo invece per il centrocampista Mariano Izco e lo stopper Nicolas Spolli. Dopo tanti anni un addio che profuma di rivoluzione in casa gialloblù…