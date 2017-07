Chievo, si chiude per Jaroszynski in difesa. Pressing su Krunic a centrocampo

Il Chievo continua la doppia corsa per arrivare ad un difensore e un centrocampista. Sugli esterni c’è accordo totale con Jaroszynski per un triennale, e dopo delle schermaglie con il Cracovia il giocatore dovrebbe arrivare per 500mila euro (in alternativa verrà chiuso a gennaio a zero). Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno per difensore del Palermo Struna, sul quale al momento non c’è accordo riguardo alla valutazione fatta dai rosanero che non accettano contropartite tecniche. Ecco allora che guadagna posizioni il romanista Seck, il quale piace anche al Crotone; per il centrocampo pressing per Krunic (Empoli), mentre rimane viva la pista che porta a Kasami (Olympiacos).