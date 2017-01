Il Chievo tenta il colpo grosso per l’attacco: il d.s. Nember lavora per il grande ritorno in gialloblù di Paloschi dall’Atalanta. I nerazzurri non sembrano disposti al prestito e le parti sono al lavoro per trovare un’intesa. I veneti in alternativa, se parte Floro Flores, sono in corsa per Araujo (Las Palmas) e interessa pure Romero, argentino ‘99 del Velez.