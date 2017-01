Chievo, sorpasso Gakpe su Kishna. Nuova ipotesi Lille per il laziale

Negli ultimi minuti parrebbe che l’attaccante togolese Gakpe abbia operato un sorpasso sul laziale Kishna per un approdo al Chievo Verona in questo ultimo giorno di calciomercato. Per Kishna è nata infatti l’ipotesi Lille, club che sta trovando difficoltà nell’acquisto di Gerson della Roma, e ciò starebbe spingendo di fatto il genoano Gakpe verso Verona. Ore caldissime per quanto riguarda il colpo in attacco in casa Chievo.