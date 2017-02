Il Chievo guarda in Serie B: fari puntati su Mignanelli

Il Chievo continua a monitorare i talenti della categorie inferiori. Oggi pomeriggio al Menti in occasione di Vicenza-Ascoli c’era uno scout gialloblù per seguire il terzino sinistro Daniele Mignanelli. L’esterno sinistro classe 1993 è uno dei punti di forza della formazione allenata da Aglietti e nel pomeriggio ha realizzato anche un gran gol. Spinta propulsiva costante e piede educato le caratteristiche dell’ex Pescara e Reggiana che in estate potrebbe fare il grande salto. Per chi è partito cinque anni fa dalla Serie D col Lecco una crescita costante…