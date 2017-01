Il Chievo non molla per Grassi. Stop Gilardino, in attacco piace Ciano

Il Chievo punta a rinforzarsi in mediana a gennaio. Un mediano e una punta le priorità, appunto: in mezzo l’obiettivo è Grassi (ci sarebbe anche l’Empoli da tempo), che però è bloccato per ora dall’Atalanta dopo l’addio di Gagliardini. Davanti fari su Ciano (Cesena, se parte Floro Flores), anche perché Gilardino non è più nel mirino con uno stop deciso da parte della direzione tecnica.