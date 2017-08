Lavori in corso: Chievo, si avvicina Peluso. Rinnovo pronto per Inglese mentre in entrata…

Difesa e attacco, ecco i settori del campo in casa Chievo che il d.s. Romairone sta provando a rinforzare in questi ultimi giorni di mercato.

DIFESA: Si avvicina Federico Peluso. Il Chievo ha offerto un triennale al difensore del Sassuolo, il quale appare ormai a un passo dal trasferimento nel club veneto. Qualora l’affare che porta all’ex Juve dovesse saltare, i clivensi virerebbero in maniera decisa su Zampano, attualmente in forza al Pescara. Come centrale si valuta invece il classe ’95 della Ternana Martin Valjent, giovane prospetto della nazionale slovacca.

ATTACCO: Dopo il secco no alla Samp, sono in corso le trattative per il rinnovo di Inglese fino al 2022. Il bomber di Lucera è considerato un punto fermo nel Chievo di Maran e per questo motivo la società scaligera ha deciso di toglierlo di fatto dal mercato, pronta a rinnovargli la fiducia per altri 5 anni. Si avvicina il rinnovo anche per Hetemaj. Come colpo in entrata è stata invece sondata la pista che porta a Niccolò Giannetti, punta del Cagliari, senza tralasciare le possibili alternative Thiam dalla Juve e Ohi dallo Stabaek. Piace infine anche il classe ’95 del Nantes Stepinski, per il quale il Chievo si trova coinvolto in un duello di mercato con il Brescia.