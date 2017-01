Il Chievo continua le piccole manovre di aggiustamento nel mercato di gennaio e si porta avanti in prospettiva per l’esatte. In attacco, se parte Floro Flores, il d.s. dei veneti Nember prepara l’assalto ad Araujo (Las Palmas), per la fascia sinistra si avvicina D’Elia (Vicenza), che dovrebbe essere bloccato per l’estate.