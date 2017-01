Crotone, Bodmer vicino. Perse le speranze per Gnoukouri?

I calabresi del Crotone sono vicini a chiudere per lo svincolato Bodmer a centrocampo, dopo il no di Gnoukouri (Inter, per il giocatore le speranze non sono finite ma l’affare si è complicato). In difesa affondo col Milan per il prestito di Ely, invece attesa in attacco con la Samp per Budimir che a breve deciderà se restare in blucerchiato o accettare la corte di un altro club (su di lui anche Chievo e Bari).