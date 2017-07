Crotone, sprint per Carlao. Per l’attacco piace Lombardi

Il Crotone cercherà di chiudere la prossima settimana la trattativa che porta a Carlao, difensore centrale del Torino. Sempre per la difesa resta viva l’ipotesi Hongla (Granada). Per l’attacco si lavora al riscatto di Trotta, piace anche il giovane Lombardi (Lazio), da non trascurare neanche il profilo di Ohi (Stabaek). Sulla fascia si complica la pista Ponce visto l’inserimento del Lille.