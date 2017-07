Crotone, duello con il Verona per Crisetig. Spunta l’idea Cocev mentre si avvicina Ricci

Il d.s. Ursino cerca colpi a centrocampo. Si prova a convincere Crisetig (Bologna), sul quale c’è però anche l’interesse del Verona. L’affare Ricci (Perugia) sta per essere chiuso mentre spunta l’idea Čočev dal Palermo. Per la difesa stretta per Carlao (Torino), con Hongla (Granada) che resta l’alternativa. Settimana prossima nuovo assalto per Lombardi (Lazio) e per il ritorno di Trotta (Sassuolo). Ultimi tentativi per Ponce (Roma, era a Granada), con l’alternativa Ohi (Stabaek) sul quale è da segnalare l’interessamento della Spal.