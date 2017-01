Alberto De Francesco potrebbe salire di categoria già a gennaio. Il centrocampista della Reggina si è messo in luce come uno dei giovani più interessanti della Lega Pro. Il classe ’94 ex L’Aquila e scuola Lazio piace a Crotone e Salernitana. Possibile quindi che già a gennaio possa spiccare il volo, anche se la Reggina preferirebbe trattenerlo sino a giugno.