Il Crotone rimane fiducioso per il prestito di Gnoukouri dall’Inter (anche se manca ancora l’ok del giocatore tentato dagli spagnoli del Leganes) e per il ritorno in Calabria di Budimir (Sampdoria); in uscita Martella piace ai tedeschi Kaiserslautern Trattativa difficile per il terzino Mbaye (Bologna, c’è anche il Palermo).