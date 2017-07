Incontro nella notte di ieri tra il Crotone e il Bologna per chiudere Crisetig (chiesti 2 milioni, c’è anche il Watford). Le alternative sono Chochev (Palermo) e Schaub (Rapid). Passi avanti in serata per Sadiq (Roma), piacciono anche Kabananga (Astana) e Ohi (Stabaek) in attacco. Per la difesa fatta per Ajeti (Torino), si segue Mladenovic (Standard).