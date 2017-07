Crotone, arriva Izco. Piacciono Schaub e Iemmello

Il Crotone ha appena definito l’arrivo di Izco, che ha firmato un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. Per la mediana continua la trattativa per Crisetig (Bologna), la prima alternativa è Schaub (Rapid Vienna). In attacco piacciono Sadiq (Roma) e Iemmello (Sassuolo). Proposto anche Ohi (Stabaek), mentre in uscita Ceccherini è conteso da Villarreal e Spartak Mosca.